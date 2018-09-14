В Челябинске мировые музыкальные звезды дадут джазу на органе

14 Сент. 11:36 2018-09-14T11:36:52+03:00

Челябинский орган - один из лучших в Европе.

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В шестой раз, под патронатом губернатора Бориса Дубровского, в Челябинске пройдет международный фестиваль «Джаз на большом органе». Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в региональном минкульте, крупнейшее для России и Европы музыкальное событие пройдет в Челябинске 27 по 29 сентября. Звезды мировой органной музыки выступят на сцене органного зала «Родина».

— У нас две новости, и обе хорошие, — рассказал художественный руководитель и автор идеи, народный артист России Владимир Хомяков. — Во-первых, отныне фестиваль станет ежегодным. Гости фестиваля восприняли новость с энтузиазмом. А музыканты шведского дуэта, саксофонист Хокан Левин и органист Йоханнес Ландген, которых я называю «талисманом фестиваля», сказали, что просто счастливы».

Вторая новость обрадует жителей области: фестиваль пожалует к ним в гости. Благодаря электронному мобильному органу «Johannus», который приобрела Челябинская филармония, органные концерты теперь будут проходить и в других городах региона.

Афиша VI международного фестиваля «Джаз на большом органе» как всегда разнообразна. Выступят начинающие органисты и маститые мастера.

Те, кому посчастливится попасть на заключительный гала-концерт в ночное время 29 сентября, станут участниками джазовой феерии. В Челябинской филармонии заверяют, что «ощущение единства сцены и зала» все почувствуют сполна.