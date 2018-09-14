В Челябинской области навести порядок помогут гранты губернатора

14 Сент. 12:13 2018-09-14T12:13:12+03:00

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал идею провести конкурс проектов среди муниципалитетов, который нацелен на поиск и применение лучших практик в благоустройстве. Победители в 2019 году получат гранты губернатора. Дубровский поручил возглавить конкурсную комиссию депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

Деньги получат лучшие проекты. Именно они и будут реализованы в городах Челябинской области. У некоторых муниципалитетов уже есть предложения и готовые проекты.

Финансирование по грантам губернатора Бориса Дубровского выделят сверху тех, которые ежегодно регион получает на благоустройство из федерального бюджета. Итого муниципалитеты получат втрое больше на приведение в порядок территорий.

Конкурсная комиссия особое внимание обратит на то, насколько местные жители активны: участвуют ли в выборе места, утверждении проекта, контроле за качеством. Активистам - зеленый свет!