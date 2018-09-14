2018-09-14T13:35:58+03:00
Общество

В Магнитогорске коммунальщики решили простимулировать жильцов вовремя платить за свет розыгрышем призов

Однако жители в этот конкурс не поверили
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно каждый месяц платить за свет с 1 по 10 число и не иметь долгов по оплате.Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно каждый месяц платить за свет с 1 по 10 число и не иметь долгов по оплате.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Жители Магнитогорска получили листовку с объявлением о розыгрыше. В ней написано, что за уплаченную вовремя электроэнергию горожан поощрят подарками. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно каждый месяц платить за свет с 1 по 10 число, не иметь долгов по оплате и честно передавать показания счетчика. В декабре коммунальщики случайным образом выберут победителей.

Некоторым горожанам такая акция показалась шуткой, тем более организаторы не указали, за какие призы придется стать добросовестным плательщиком.

— Это неправда. Даже не написали, что в акции разыгрывается, лохотрон, — пишут в соцсетях местные жители.

Жители получили вот такую листовку с объявлением об акции, но кому-то она показалась подозрительной. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

Жители получили вот такую листовку с объявлением об акции, но кому-то она показалась подозрительной. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

На тему призов горожане пошутили.

— Приз — возможность оплатить электроэнергию в следующем месяце после 10 числа или халявная электроэнергия на день, — написал Александр.

Однако другие жители говорят, что это не выдумка, они уже участвовали в акции и даже выигрывали.

— Это реально. У меня мама телевизор выиграла, — рассказал Александр.

Акция от коммунальщиков на самом деле не розыгрыш.

— Конечно, это правда. Информация о призах появится позднее на квитанциях, а также нашем сайте. Мы проводим этот конкурс не первый год. В прошлом году дарили сертификаты в магазин бытовой техники, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Магнитогорской энергетической компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью