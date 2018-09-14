В Магнитогорске коммунальщики решили простимулировать жильцов вовремя платить за свет розыгрышем призов

14 Сент. 13:35 2018-09-14T13:35:58+03:00

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно каждый месяц платить за свет с 1 по 10 число и не иметь долгов по оплате. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако жители в этот конкурс не поверили

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Жители Магнитогорска получили листовку с объявлением о розыгрыше. В ней написано, что за уплаченную вовремя электроэнергию горожан поощрят подарками. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно каждый месяц платить за свет с 1 по 10 число, не иметь долгов по оплате и честно передавать показания счетчика. В декабре коммунальщики случайным образом выберут победителей.

Некоторым горожанам такая акция показалась шуткой, тем более организаторы не указали, за какие призы придется стать добросовестным плательщиком.

— Это неправда. Даже не написали, что в акции разыгрывается, лохотрон, — пишут в соцсетях местные жители.

Жители получили вот такую листовку с объявлением об акции, но кому-то она показалась подозрительной. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

На тему призов горожане пошутили.

— Приз — возможность оплатить электроэнергию в следующем месяце после 10 числа или халявная электроэнергия на день, — написал Александр.

Однако другие жители говорят, что это не выдумка, они уже участвовали в акции и даже выигрывали.

— Это реально. У меня мама телевизор выиграла, — рассказал Александр.

Акция от коммунальщиков на самом деле не розыгрыш.

— Конечно, это правда. Информация о призах появится позднее на квитанциях, а также нашем сайте. Мы проводим этот конкурс не первый год. В прошлом году дарили сертификаты в магазин бытовой техники, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Магнитогорской энергетической компании.

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