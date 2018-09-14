Билайн открыл новые салоны в 17-ти городах Челябинской области

14 Сент. 14:03 2018-09-14T14:03:21+03:00

Теперь можно совершить еще больше комфортных покупок смартфонов и аксессуаров

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги развития сети собственных магазинов в Челябинской области. За 2018 год компания открыла 35 новых салонов в 17-и городах края.

Общее число салонов «Билайн» в регионе с начала года выросло практически в 2 раза, с 37 до 72. В Челябинске количество магазинов увеличилось с 24 до 36 Магазины появились в 17-и городах области.

В шести населенных пунктах магазины «Билайн» открылись впервые. В целом по России в 2018 году Билайн удвоил собственную розницу, открывая каждый день десять новых офисов продаж.

Клиенты «Билайн» теперь могут совершить еще больше комфортных покупок смартфонов и аксессуаров: компания открывает магазины в шаговой доступности на основе анализа трафика, выбирая локации, наиболее удобные для жителей города. Увеличение количества магазинов сделает цифровые услуги более доступными.

Прежде всего, за счет скидок при покупке смартфонов с поддержкой 4G, а также акционных предложений с пакетами связи или аксессуарами в подарок.

В новых магазинах используется новый формат обслуживания клиентов. Салоны с обновленным дизайном становятся настоящими супермаркетами цифровых услуг, с большим количеством дополнительных сервисов.

Менеджеры используют приложение BeeStore, которое помогает оперативно подобрать для конкретного клиента модель телефона, наиболее подходящую по всем характеристикам.

Салоны «Билайн» во всех смыслах становятся ближе и учитывают разные потребности клиентов.

КСТАТИ

Несколько месяцев назад салоны «Билайн» стали «Островками безопасности» в рамках проекта с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Теперь сюда могут обратиться за помощью потерявшийся ребенок или пожилой человек.