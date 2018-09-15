«Космос негодует»: челябинка увидела, как луна растет и движется задом наперед

15 Сент. 09:11 2018-09-15T09:11:58+03:00

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Вечером 12 сентября челябинка ехала на автомобиле и увидела странную картину: молодая луна росла и одновременно перемещалась, набирая скорость. Девушка остановилась и сделала фото.

— Кто знает, почему сегодня молодой растущий месяц начал двигаться слева направо, постепенно набирая яркость и увеличиваясь в размерах и — о невероятно — сверху вниз? В итоге полностью скрылся за линией горизонта. Это космос так негодует по поводу происходящего на Земле абсурда? — написала на своей страничке в «ВКонтакте» Ляля Аксеновских.

Эксперт в области астрономии пояснил сайту 1obl.ru, что увиденное девушкой небесное явление — это иллюзия луны. А ее движение слева направо объясняется вращением Земли с запада на восток.

СПРАВКА «КП»

«Лунная иллюзия» — это оптическая иллюзия. Чем ниже Луна над горизонтом, тем она кажется больше нашему глазу. В реальности же угловой размер Луны практически не зависит от ее высоты над горизонтом, утверждают ученые.

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