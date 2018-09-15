2018-09-17T07:22:05+03:00
Общество

Пропавшую в Копейске 16-летнюю школьницу везут домой из Екатеринбурга

Подростка искали пять дней
Ирина КАРЕЛИНА
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Катю нашли живой и невредимой.Катю нашли живой и невредимой.
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Катя не вернулась домой с прогулки 10 сентября. Она отдала свой телефон и очки подружке и ушла. Напомним, 16-летнюю девушку искали полиция, волонтеры организации «Легион спас» и просто неравнодушные копейчане. Думали всякое. Ведь симпатичная девчонка исчезла без причины… А потом еще полиция попросила волонтеров остановить поиски, что еще больше взволновало людей. И вот сегодня, 15 сентября, пришла радостная весть.

— Катю нашли! Жива, везут домой. Всем спасибо за отзывчивость и помощь! Благодарим сотрудников полиции и следственного комитета за бессонную работу! Едут из Екатеринбурга. Через час будут в Копейске, — написал председатель Совета Родительской Общественности Андрей Горланцев в соцсети в полдень.

Подростка нашли сотрудники полиции. Что с ней произошло, пока неизвестно. В соцсетях пишут, что девушка не первый раз убегает из дома. Но все рады, что она нашлась живой и невредимой.

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