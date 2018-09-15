Шесть ошибок в дюжине слов: в Челябинске переводят названия остановок на английский

15 Сент. 13:01 2018-09-15T13:05:15+03:00

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Вспоминая безграмотные указатели улиц и плакаты ко Дню Победы, можно сказать, что на Южном Урале даже по-русски пишут плохо. А тут на английский посягнули! Названия остановок переводят к саммиту ШОС: в наш город может приехать много иностранцев. А тут sity вместо city и т.д. Оформление одной остановки транспорта: 6 ошибок, поехавшая верстка, ужасный шрифт и размер надписи.

— Предлагаю дорожникам перестать заниматься фигней, не заказывать остановки у производителей теплиц из поликарбоната и для создания навигации нанимать дизайнеров вместо охранников. Эту остановку придется переделать за счет того, кто принимал работу, — написал в соцсети челябинский урбанист Лев Владов.

Фото: vk.com/chelurban

Под постом — сотня комментариев. Общий смысл: срочно переделать и больше так не позориться!

Кстати, горожане указали на неправильность самой идеи перевода имен собственных.

— Названия остановок вообще не должны переводиться. Не sewing factory, a SHVEYNAYA FABRIKA — так правильно! — написал Динислам Юмагулов.

Фото: vk.com/chelurban

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