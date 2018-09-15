Под градом шайб: «Трактор» в южноуральском дерби переиграл «Металлург»

15 Сент. 17:49 2018-09-15T17:49:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Пару дней назад в Челябинске черно-белые уступили Магнитке в овертайме с минимальным счетом 1:2. А сегодня в гостях одержали волевую победу с разницей в одну шайбу, но вот голов команды на двоих наколотили аж 11! Кстати, с начала чемпионата КХЛ 2018-2019 «Трактор» только в одном матче забросил больше шайб, чем за четыре стартовые игры.

Такие матчи специалисты именуют, как «качели». «Трактор» вел в счете с разницей в две шайбы. Потом «Металлург» сравнивал счет, но в итоге все решил гол Рихарда Гюнге за семь минут до конца третьего периода. Легионер черно-белых записал на свой счет вторую шайбу и в матче и с начала чемпионата, установив итоговый счет — 6:5. Победа «Трактора».

Голы в составе челябинцев также забросили Стоа, Кравцов, Щехура и Полыгалов.

Матчем с Магниткой «Трактор» начал первую гостевую серию. Впереди матчи в Хельсинки с местным «Йокеритом», в Москве — со «Спартаком» и потом с ХК «Сочи».

24 сентября «Трактор» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06