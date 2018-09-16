2018-09-16T06:58:34+03:00
Происшествия

Спасать было некого: супруги из Челябинской области погибли, перевернувшись в автомобиле

Причины аварии выясняют
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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Минувшая суббота стала черной для супружеской пары из Озерска. В десять часов утра их Hyundai Solaris перевернулся на Татышской дороге, сообщают очевидцы.

Сначала легковушка скатилась с проезжей части дороги и ударилась в опору освещения, а потом перевернулась. Удар был настолько мощным, что автомобиль превратился в груду железа. Никто из ехавших в нем не выжил — людей раздавило.

По словам очевидцев, за рулем Hyundai Solaris находился 34-летний мужчина, вместе с ним ехала его жена.

Причины аварии выясняет ГИБДД.

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