Спасать было некого: супруги из Челябинской области погибли, перевернувшись в автомобиле
Минувшая суббота стала черной для супружеской пары из Озерска. В десять часов утра их Hyundai Solaris перевернулся на Татышской дороге, сообщают очевидцы.
Сначала легковушка скатилась с проезжей части дороги и ударилась в опору освещения, а потом перевернулась. Удар был настолько мощным, что автомобиль превратился в груду железа. Никто из ехавших в нем не выжил — людей раздавило.
По словам очевидцев, за рулем Hyundai Solaris находился 34-летний мужчина, вместе с ним ехала его жена.
Причины аварии выясняет ГИБДД.
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