2018-09-16T08:59:28+03:00
Происшествия

Пьяный водитель насмерть сбил женщину, выполнявшую дорожные работы в Магнитогорске

Еще одна старушка-пешеход погибла в Миассе
Лидия ПЕСКОВА
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К моменту приезда медиков пешеходы скончались от полученных травм.К моменту приезда медиков пешеходы скончались от полученных травм.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ДТП продолжают уносить жизни южноуральцев. В субботу, 15 сентября, на дорогах погибли два пеших жителя региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Поздно вечером в городе Магнитогорске, у дома 42/3 по улице Труда, 36-летний водитель BMW X5 сбил женщину, которая выполняла дорожные работы. От полученных травм 58-летняя дама погибла на месте. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки был пьян.

В тот же день около 20.30 на 6 километре автодороги МиассКарабаш 57-летний водитель «Лады Гранта» наехал на бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщина умерла до приезда «скорой». Личность старушки, которой на вид примерно 80 лет, пока не установлена.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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