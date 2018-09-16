Урбанисты нашли в Челябинской области идеальные остановки

16 Сент. 10:38 2018-09-16T10:38:50+03:00

Озерские остановки как будто слились с пейзажем. Фото: сообщество "Челябинский урбанист" в социальных сетях.

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От кого только не доставалось чиновникам за челябинские остановки общественного транспорта! И маленькие они, и некрасивые, и сидеть на скамейках из металла не хочется. Наконец, урбанисты нашли идеальные комплексы для пассажиров. К сожалению, не в Челябинске, а в Озерске.

— Они сделаны из стекла и поэтому не закрывают обзор дороги, не портят окружающее пространство. У них светодиодное освещение, симпатичные урны, есть инфотабло, а на скамейках — деревянные сидушки, — пишет известный борец за красоту и удобство общественного пространства Лев Владов.

Читатели сообщества «Челябинский урбанист» поддержали Льва Владова.

— Напоминают парижские, — мечтательно замечает Елена Шиляева.

— То чувство, когда в глубинке колхоза меньше, чем в областном центре, — вздыхает Георгий Хрепко.

Правда, нашлись и критики. Некоторых смутили декоративные дыры под крышей. Горожане считают, что пассажиры непременно промокнут, если случится боковой дождь.

А это челябинская остановка, под крышей которой людей заливает даже в небольшой дождь. Фото: социальные сети.

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