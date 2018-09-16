2018-09-16T12:06:20+03:00
Общество

Чиновники из Челябинска в сто раз увеличили плату за землю для инвалидов-афганцев

Ущемленные в своих правах, люди подали в суд
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Виктор Загвоздин.Фото: Виктор Загвоздин.
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Члены Челябинской региональной общественной организации, которая входит в структуру общероссийской организации «Инвалиды войны», судится с комитетом по земельным отношениям администрации Челябинска (КУИЗО), передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Суть конфликта в том, что чиновники в сто раз подняли плату за аренду земли, на которой воины-афганцы ведут свой бизнес — содержат платные автопарковки (в силу сложившихся обстоятельств инвалиды не могут трудиться полноценно и работают охранниками парковок).

— В комитете нам говорят, что мы больше не имеем права получать льготы, так как не являемся общероссийской организацией инвалидов, — рассказывает заместитель председатель правления организации «Инвалиды войны» Владимир Кузнецов. — Мы с этим в корне не согласны, так как являемся структурным подразделением общероссийской организации.

Афганцы принесли в суд документы от минфина России, заксобрания области, городской Думы, Конституционного суда РФ. Все они говорят, что ветераны должны по закону получать льготы. Люди ждут положительного решения суда.

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