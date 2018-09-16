Пассажир такси получил травмы на ночном перекрестке в Челябинске
Авария случилась в ночь на воскресенье, 16 сентября. На перекрестке Лермонтова — Комарова в Тракторозаводском районе столкнулись два автомобиля. Причем, оба — такси, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.
По словам очевидцев аварии, 18-летний водитель автомобиля Ford выезжал из переулка Лермонтова и не пропустил идущий по улице Комарова Hyundai. Вторая машина, за рулем которой сидела 27-летняя девушка, сбила дорожное ограждение и врезалась в столб у пешеходного перехода.
В аварии пострадал 19-летний пассажир второй машины. Ему понадобилась помощь медиков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.