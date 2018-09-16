Пассажир такси получил травмы на ночном перекрестке в Челябинске

16 Сент. 13:27 2018-09-16T13:27:44+03:00

Машина, в которой ехал молодой человек, столкнулась с другим такси

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Авария случилась в ночь на воскресенье, 16 сентября. На перекрестке Лермонтова — Комарова в Тракторозаводском районе столкнулись два автомобиля. Причем, оба — такси, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

По словам очевидцев аварии, 18-летний водитель автомобиля Ford выезжал из переулка Лермонтова и не пропустил идущий по улице Комарова Hyundai. Вторая машина, за рулем которой сидела 27-летняя девушка, сбила дорожное ограждение и врезалась в столб у пешеходного перехода.

В аварии пострадал 19-летний пассажир второй машины. Ему понадобилась помощь медиков.

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