Девятилетняя девочка пропала в Кургане

16 Сент. 15:52 2018-09-16T15:52:26+03:00

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Девятилетняя Вероника Демитрова последний раз была дома 20 августа. С тех пор родные ее больше не видели. Бабушка, дедушка и отец обратились за помощью в прокуратуру. А в субботу, 15 сентября, волонтеры разместили их крик о помощи в социальных сетях.

— Мы знаем, что Вероника сейчас находится с мамой. Но от этого нам не легче, — говорит дед пропавшей Анатолий Демитров.

Мать девочки давно ведет независимый образ жизни. Могла пропасть на несколько месяцев, близкие даже в розыск ее подавали. Постоянное место жительства женщина не имеет, а в последнее время скиталась где-то по Подмосковью. Куда она подалась с Вероникой, никто не знает. Но за судьбу девочки волнуют все.

Если вдруг кто-то видел с женщину с Викой в Курганской области или в других регионах России, родные просят сообщить о пропавшей в полицию.

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