Больше тысячи участников вышли на старт Челябинского марафона

16 Сент. 16:03 2018-09-16T16:03:43+03:00

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Три дистанции: 4,2 и 21 километра, а также классические 42,2. Старт и финиш на стадионе имени Елесиной. Трассы — по дорогам Шершневского бора.

Самыми массовыми стали забеги на 4,2 (более 500 участников) и 21 километров. На старт полумарафона вышли более 300 мужчин и женщин. Лучшие результаты показали Рустам Кульмухаметов из Аргаяша (1.11,57) и Марина Титова из Челябинска (1.18,16).

А победителями марафона стали Петр Огородников из Златоуста (2.34,12) и Антонина Юшина из Увельского района (2.53,43).

В этом году рекордные результаты не покорились спортсменам. Лучшее время в марафоне пока у Андрея Брызгалова — 2 часа 18 минут и у Надежды Семилетовой — 2.45.

Все участники получили памятные медали, победители и призеры же разыграли еще и призовой фонд в 120 тысяч рублей и получили подарки от спонсоров марафона.

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