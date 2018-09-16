Легковушка из Челябинской области протаранила в Башкирии автобус с детьми

16 Сент. 20:14 2018-09-16T20:16:05+03:00

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Все произошло в одиннадцатом часу дня в субботу, 15 сентября. На трассе Белорецк-Магнитогорск ВАЗ с челябинскими номерами протаранил автобус ЛИАЗ, в котором ехали дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Башкортостан.

— Машина и автобус двигались в одном направлении — в сторону Магнитогорска. Неожиданно для всех автомобиль по касательной протаранил автобус, а после столкновения вылетел в кювет, — говорят полицейские.

На месте ДТП от полученных травм скончался 36-летний пассажир ВАЗа. Дама, сидевшая за рублем (ей 34 года) попала в больницу. В автобусе никто не пострадал.

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