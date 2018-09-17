В Челябинске дети устроили танцевальный флешмоб перед школой

17 Сент. 04:12 2018-09-17T05:48:50+03:00

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Начинают египтяне, за ними вступают жители Индии, потом латино-американцы, россияне... Пляшут все: судя по костюмам, от украинцев до арабских шейков. Зажигательный танец объединил все народы мира. Такой флешмоб был приурочен к школьному празднику «Дружба народов». А сами ребята выступили в роли туристов, которые перемещаются в разные страны и перенимают их культурные традиции через танец. К ребятам присоединились гости праздника. Пританцовывали и случайные прохожие.

Флешмоб проходил на территории филиала школы №148 в Челябинске. Постановщик номера — Виктория Емельянова (школа танцев Space Dance).

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