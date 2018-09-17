В Челябинской области бомжи поселились прямо на детской площадке

17 Сент. 05:18 2018-09-17T05:19:39+03:00

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Кто-то удивится, увидев такое строение на детской площадке. Это сцена. В советское время их строили не только в парках, но и прямо во дворах. Раньше там выступали дети, а сейчас…

— На детской площадке стоит «ракушка», которая уже вся развалилась, и теперь там обитают бомжи и алкаши. Неизвестно, чего от них ожидать. Они там ночуют, и там же испражняются — вонь неимоверная! В двух шагах от жилища бомжей — детский сад. Подскажите, куда можно обратится, — написала жительница Магнитогорска в соцсети.

Тут поселились бомжи. Фото: vk.com/magnitkacity

Эта «ракушка» находится во дворе дома №52 по улице Правды.

— Печально смотреть. Мы устраивали там концерты для всего квартала, а осенью прыгали с нее в кучу листьев. Ее всегда ремонтировали, но, видно, забили на это дело, а жаль. Эх, было детство... — вспомнила местная жительница Виктория Крылова.

Также в комментариях южноуральцы пишут, что в некоторых дворах также остались такие строения: ветхие, вот-вот рухнут. А где-то их демонтировали совсем недавно. Что же касается вопросов автора поста, то по поводу бомжей и алкашей на детской площадке стоит обратиться у участковому. А разобраться со стареньким строением — починить или доломать — помогут в управляющей компании.

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