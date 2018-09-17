2018-09-17T05:19:39+03:00
Общество

В Челябинской области бомжи поселились прямо на детской площадке

Местные жители не знают, как их выгнать
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: vk.com/magnitkacityФото: vk.com/magnitkacity
Изменить размер текста:

Кто-то удивится, увидев такое строение на детской площадке. Это сцена. В советское время их строили не только в парках, но и прямо во дворах. Раньше там выступали дети, а сейчас…

— На детской площадке стоит «ракушка», которая уже вся развалилась, и теперь там обитают бомжи и алкаши. Неизвестно, чего от них ожидать. Они там ночуют, и там же испражняются — вонь неимоверная! В двух шагах от жилища бомжей — детский сад. Подскажите, куда можно обратится, — написала жительница Магнитогорска в соцсети.

Тут поселились бомжи. Фото: vk.com/magnitkacity

Тут поселились бомжи. Фото: vk.com/magnitkacity

Эта «ракушка» находится во дворе дома №52 по улице Правды.

— Печально смотреть. Мы устраивали там концерты для всего квартала, а осенью прыгали с нее в кучу листьев. Ее всегда ремонтировали, но, видно, забили на это дело, а жаль. Эх, было детство... — вспомнила местная жительница Виктория Крылова.

Также в комментариях южноуральцы пишут, что в некоторых дворах также остались такие строения: ветхие, вот-вот рухнут. А где-то их демонтировали совсем недавно. Что же касается вопросов автора поста, то по поводу бомжей и алкашей на детской площадке стоит обратиться у участковому. А разобраться со стареньким строением — починить или доломать — помогут в управляющей компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью