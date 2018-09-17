Дзюдоиста, устроившего смертельное ДТП в Челябинске, оставили в СИЗО еще на полгода

17 Сент. 05:40 2018-09-19T09:50:43+03:00

23-летний водитель BMW будет под стражей до 28 февраля

Изменить размер текста: A A

Тракторозаводский райсуд начал рассмотрение уголовного дела на спортсмена Никиту Никитина, устроившего массовое ДТП на Комарова. Его судят за нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть человека. По решению суда дзюдоисту продлили арест до 28 февраля.

— Никитин свою вину полностью признал. Следующее судебное заседание назначено на 27 сентября, — рассказали в пресс-службе суда.

Если вину Никитина признают, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, несколько месяцев назад лихач просил отпустить его из СИЗО. Он ссылался на помощь семье погибшего, спортивные заслуги и беременность жены. Но суд отклонил его просьбу.

Жуткое ДТП, которое устроил Никитин, произошло 20 мая: пьяный дзюдоист за рулем BMW X6 вылетел на красный, и собрал на перекрестке три машины. Водитель одной из них скончался на месте. У него остались жена и двое детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.