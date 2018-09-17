«Объясните, как это опасно»: в Магнитогорске жители сняли на видео детей, лазающих по крыше

17 Сент. 06:34 2018-09-17T06:43:56+03:00

Один из родителей узнал своего сына на видео. Фото: кадр с видео.

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Двух пацанят, бегающих по крыше магазина «Табак-Сервис» на перекрестке улиц Калинина-Советская в Магнитогорске, «засекли» прохожие. Взрослые тут же велели мальчишкам спуститься вниз. Один из очевидцев снял школьников на видео и выложил его в соцсети, в надежде, что опасную игру увидят родители.

— Уважаемые родители! Обратите внимание на это видео. Может, кто узнает своих сыновей. Объясните им , что это опасно для них, — написал автор видео.

Некоторые жители не нашли ничего страшного в развлечениях парней.

— Да пусть лазают, дети же. Посмотрите на поколения 80-90 годов, люди лазили по стройкам, делали бомбочки, выросли, ничего страшного не случилось. Больше драматизма разводят, пусть дети развлекаются, а не в соцсетях зависают, — прокомментировал видео местный житель Николай.

— Вы адекватные люди? Для вас это норма? То есть, вы готовы своих детей поощрять за такое? Там мало того, что провода под напряжением. Соскользнет и зацепиться за них, так если жив останется, то высота роль сыграет, — возмутилась в ответ Анастасия.

Отец одного из мальчишек все-таки увидел видео, мальчишку дома ждет серьезный разговор.

— Мой сорванец... Не углядел. Спасибо вам, — написал родитель.

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