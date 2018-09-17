В Челябинске такси с тремя пассажирами влетело в стоянку

17 Сент. 07:30 2018-09-17T07:46:21+03:00

По словам пассажиров, никто в машине серьезно не пострадал. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».

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ДТП произошло на прошедших выходных в микрорайоне Парковый. Иномарка съехала с дороги на автостоянку по улице Краснопольский проспект, 3. Автомобиль остановился удачно, буквально в метре от припаркованных машин. Очевидцы говорят, в машине был водитель с тремя пассажирами.

— Сильный удар, «скорая» приехала через 11 минут, — пишут в соцсетях свидетели аварии.

По словам пассажиров, никто в машине серьезно не пострадал.

— С нами все в порядке, таксисту просто стало плохо, — рассказала пассажирка Ирина.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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