В Челябинске такси с тремя пассажирами влетело в стоянку
ДТП произошло на прошедших выходных в микрорайоне Парковый. Иномарка съехала с дороги на автостоянку по улице Краснопольский проспект, 3. Автомобиль остановился удачно, буквально в метре от припаркованных машин. Очевидцы говорят, в машине был водитель с тремя пассажирами.
— Сильный удар, «скорая» приехала через 11 минут, — пишут в соцсетях свидетели аварии.
По словам пассажиров, никто в машине серьезно не пострадал.
— С нами все в порядке, таксисту просто стало плохо, — рассказала пассажирка Ирина.
Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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