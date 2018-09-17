2018-09-17T08:43:57+03:00
Происшествия

Житель Златоуста забил щенка ломом на глазах у детей

В происшествии разбирается полиция
Валентина ВАГАНОВА
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Живодер убил щенка и засунул в мешок. Фото: Ольга Афанасьева.Живодер убил щенка и засунул в мешок. Фото: Ольга Афанасьева.
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Обычное буднее утро. Жители одной из многоэтажек Златоуста собираются на работу, в школу. И тут под окнами раздается истошный собачий лай. Безумный крик бьет по ушам и заставляет жителей выглянуть в окно.

— Я увидела, что около забора частного дома щенок не может из чего-то выпутаться. Хотела выйти и помочь собаке, но увидела мужчину, который шел к ней. Только не спасать, а убивать. В руках у него был лом, он стал со всей силы бить собаку… удар за ударом. Животное душераздирающе кричало. Он убивал ее на глазах у детей, собиравшихся в школу. Я орала в окно, но он не реагировал, — вспоминает очевидица Оксана Афанасьева.

Щенку было всего пять месяцев. Фото: Ольга Афанасьева.

Щенку было всего пять месяцев. Фото: Ольга Афанасьева.

Щенок перестал визжать и двигаться, живодер засунул его в мешок, и поволок в свой огород, видимо, закапать. Ольга говорит, что животное попало в капкан на участке у изверга.

— Это была дворовая собака, мы звали ее Найда. Соседка кормила ее, приучала к себе, так как хотела забрать в квартиру. Даже если собака зашла в его огород, это не повод для убийства! До сих пор не могу прийти в себя. Я в этот же день подала заявление в полицию, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ольга.

Сейчас полицейские разбираются с живодером.

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