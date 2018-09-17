В день рождения Челябинска в городе родилось 27 малышей

17 Сент. 08:59 2018-09-17T09:08:07+03:00

Это в полтора раза меньше, чем в прошлогодний праздник

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13 сентября Челябинску исполнилось 282 года. В этот день в роддомах города на свет появилось 11 мальчиков и 16 девочек. Новоиспеченными мамами стали 26 горожанок.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» председатель городского комитета по социальной политике Лариса Мошкова, двойняшки-девочки родились в областном перинатальном центре. Вес самого крупного новорожденного — 4 кг 100 г. Рост — 55 см. Этот богатырь появился на свет в роддоме ГКБ №9.

— В этом году, с сожалению, в день города детей родилось меньше, чем в прошлом. Как-то так. Но все же дети рождаются, и это — радость, — сказала Лариса Мошкова.

Кстати, год назад ,13 сентября 2017 года, на свет появилось 40 детей: 24 девчонок и 16 мальчишек.

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