2018-09-17T18:06:48+03:00
Происшествия

«Водителя зажало в машине»: в Челябинской области иномарка врезалась в маршрутку

От удара легковушку выбросило в кювет
Валентина ВАГАНОВА
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Иномарку сильно искорежило. Фото: Миасский спасотряд поисково-спасательной службы Челябинской области.Иномарку сильно искорежило. Фото: Миасский спасотряд поисково-спасательной службы Челябинской области.
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Volkswagen и пассажирская «Газель» столкнулись на дороге между Миассом и Карабашом днем в воскресенье, 16 сентября. По предварительной информации, легковушка на скорости врезалась в маршрутку и от удара опрокинулась в кювет.

Машину сильно искорежило, 28-летнего водителя зажало внутри, выбраться самостоятельно или с помощью очевидцев он не смог. Вместе с бригадой скорой помощи и экипажем ДПС на место прибыли спасатели.

Вместе с бригадой скорой помощи и экипажем ДПС на место прибыли спасатели. Фото: Миасский спасотряд поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вместе с бригадой скорой помощи и экипажем ДПС на место прибыли спасатели. Фото: Миасский спасотряд поисково-спасательной службы Челябинской области.

— Наши сотрудники эвакуировали водителя иномарки и передали его сотрудникам скорой помощи, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Миасском спасотряде поисково-спасательной службы области.

В маршрутном такси пострадала 21-летняя пассажирка, ей назначили амбулаторное лечение.

Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют госавтоинспекторы.

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