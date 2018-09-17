«Водителя зажало в машине»: в Челябинской области иномарка врезалась в маршрутку
Volkswagen и пассажирская «Газель» столкнулись на дороге между Миассом и Карабашом днем в воскресенье, 16 сентября. По предварительной информации, легковушка на скорости врезалась в маршрутку и от удара опрокинулась в кювет.
Машину сильно искорежило, 28-летнего водителя зажало внутри, выбраться самостоятельно или с помощью очевидцев он не смог. Вместе с бригадой скорой помощи и экипажем ДПС на место прибыли спасатели.
Вместе с бригадой скорой помощи и экипажем ДПС на место прибыли спасатели. Фото: Миасский спасотряд поисково-спасательной службы Челябинской области.
— Наши сотрудники эвакуировали водителя иномарки и передали его сотрудникам скорой помощи, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Миасском спасотряде поисково-спасательной службы области.
В маршрутном такси пострадала 21-летняя пассажирка, ей назначили амбулаторное лечение.
Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют госавтоинспекторы.
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