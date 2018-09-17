На закрытую свалку в Челябинске едут грузовики

17 Сент. 09:33 2018-09-17T09:33:44+03:00

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Ровно неделю назад закрылась Челябинская городская свалка, «не дотянув» год до своего 70-летия. Мусор большого города сейчас идет на временный полигон в Полетаево. Постоянный полигон через год — полтора должен появиться в Чишме.

Сейчас на свалку идут только грузовики с землей: грунт нужен для отсыпки мусорных отрогов. Это - первый пункт технической рекультивации.

Постоянный полигон в Чишке строит ООО «Управление отходами». Как заявили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе минэкологии региона, строительство первой карты полигона начнется в марте 2019 г, и к июню появитсяплощадка для приема мусора. Полигон в Чишме — это восемь карт на 25 лет. Этих площадей хватит при условии переработки 40% отходов.

Для сортировки отходов в Челябинске построят две станции. Там мусор будут отбирать для вторсырья, прессуя прочее в брикеты. В таким отдоходы будут закладываться на полигоне в Чишме.

Как заявил министр экологии Сергей Лихачев, в первые дни после закрытия челябинской свалки были попытки «прорыва» мусоровозов. Машины заворачивали полицейские и экоактивисты. Были случаи, когда мусор маскировали под кучами земли.

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