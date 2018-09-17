2018-09-17T10:16:52+03:00
Общество

Двоих туристов из Челябинской области всю ночь искали в лесу у Порогов

Вернуться к людям им помог сотовый телефон
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Поисково-спасательный отряд Челябинской области.Фото: Поисково-спасательный отряд Челябинской области.
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В ночь на субботу, 15 сентября, спасателям из Златоуста пришлось искать в лесу у Порогов двух заблудившихся туристов, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

— Компания их пяти человек приехала в поселок Пороги, чтобы полюбоваться на старинную электростанцию, — рассказывают в пресс-службе. — Двое мужчин решили разнообразить свой отдых и полазить по скалам, изучить местность. И заблудились.

Парням казалось, что они сами вот-вот выйдут к людям, ведь неподалеку слышался шум реки. На самом деле так шумел ветер. Когда туристы признали, что заблудились, их мобильные телефоны уже не могли поймать связь.

— Когда стемнело, мужчины не растерялись. Развели костер. заночевали в лесу, а утром поднялись на ближайшую гору. Оттуда туристы смогли позвонить по мобильному телефону. Скоро их обнаружили спасатели и вывели в поселок Пороги к людям, — замечают в пресс-службе.

Помощь медиков не понадобилась никому, здоровье молодых мужчин не пострадало.

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