2018-09-17T10:49:22+03:00
Спорт

«Трактор» сразится с лучшим клубом Финляндии 17 сентября

Матч с «Йокеритом» начнется в Хельсинки в 20.30 по челябинскому времени
Алексей МИКУШИН
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Финны — неудобный соперник для «Трактора»Финны — неудобный соперник для «Трактора»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Хозяева льда с 11 очками сейчас занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Челябинский «Трактор», который провел на одну игру меньше, с пятью очками расположился на девятой строчке на Востоке.

Напомним, свою первую выездную серию в этом сезоне «черно-белые» начали с победы над магнитогорским «Металлургом» — 6:5. Сегодня, 17 сентября, серия продолжится в столице Финляндии с местным «Йокеритом».

Финны — неудобный соперник для «Трактора». По крайней мере, статистика поединков говорит в пользу «Йокерита». В чемпионатах КХЛ встречались семь раз, и только в одной игре челябинцы праздновали победу.

Начало матча в 20.30 (время челябинское).

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