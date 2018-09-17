2018-09-17T11:07:42+03:00
Общество

Челябинским новорожденным вручили по пять тысяч рублей и приданое

«Комсомолка» узнала, кому положены подарки
Ольга АНТОНОВА
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Евгений Тефтелев и новоиспеченные мамочки. Фото: cheladmin.ruЕвгений Тефтелев и новоиспеченные мамочки. Фото: cheladmin.ru
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В день рождения Челябинска, 13 сентября, в роддомах города на свет появилось 27 малышей: 11 мальчиков и 16 девочек. Мамами стали 26 женщин: у одной из них родились девочки-двойняшки.

Самый крупный малыш весом 4,1 кг и ростом 55 см появился на свет в роддоме ГКБ №9. Там же 13 сентября родилось больше всего детишек - четыре мальчика и три девочки.

В роддом №9 и отправился с цветами и подарками глава города Евгений Тефтелев.

В честь самого главного подарка городу каждому новорожденному от имени главы Челябинска Евгения Тефтелева, всем 27 новорожденным вручили по пять тысяч рублей и набор детского приданого.

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