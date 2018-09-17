В Челябинске напомнили о гармонии человека и природы

17 Сент. 12:43 2018-09-17T12:43:05+03:00

Фото "стало - было", а так же имена тех, кто внес пожертвования на преображения трансформаторного ящика. Фото: Лев Владов.

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Для многих челябинцев поиск преображенных уличных трансформаторных ящиков становится настоящей игрой. Вот — потрет предпринимателя Илона Маска, вот — Пушкин на дуэли, и вместо пистолета в руках поэта — книжный томик. Вот — парочка влюбленных в поцелуе, вот — герои мультика «Шайбу! Шайбу!».

Новый проект команды челябинского урбаниста — преображенный металлический шкаф на остановке «Улица Рылеева». Особенность этого проекта — «многосюжетность». Тут и турист, качающийся в гамаке, и медведь, и лиса, и елки.

— Мы хотели напомнить о гармонии человека и природы, которой так не хватает, — пояснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» урбанист Лев Владов.

«Портфолио» проекта преображения уличных трансформаторных ящиков - на сайте челябинского урбаниста. Здесь же есть ящики, еще ожидающие перекраски. Проект живет исключительно на пожертвования.

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