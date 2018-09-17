Комиссия Контрольно-счетной палаты Челябинской области едет в Миасс

17 Сент. 12:54 2018-09-17T12:54:30+03:00

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В пятницу, 21 сентября по поручению главы регионна Бориса Дубровского в общественной приемной губернатора в Миассе состоится прием граждан специалистами контрольно-счетной палаты Челябинской области. Тема приема — возможные случаи коррупции.

— Личный прием граждан будет проводиться по вопросам, относящимся к компетенции контрольно-счетных органов. В том числе, нарушений при использовании государственного или муниципального имущества, а также неправомерного расходования бюджетных средств, — пояснил председатель контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин.

Прием будет организован в общественной приемной губернатора Челябинской области по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. Начало в 10.00.

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по телефону 8 (351) 263-50-02.