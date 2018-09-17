2018-09-17T12:54:30+03:00
Общество

Комиссия Контрольно-счетной палаты Челябинской области едет в Миасс

По поручению губернатора Бориса Дубровского прием граждан проведет председатель КСЧ Алексей Лошкин
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 сентября по поручению главы регионна Бориса Дубровского в общественной приемной губернатора в Миассе состоится прием граждан специалистами контрольно-счетной палаты Челябинской области. Тема приема — возможные случаи коррупции.

— Личный прием граждан будет проводиться по вопросам, относящимся к компетенции контрольно-счетных органов. В том числе, нарушений при использовании государственного или муниципального имущества, а также неправомерного расходования бюджетных средств, — пояснил председатель контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин.

Прием будет организован в общественной приемной губернатора Челябинской области по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. Начало в 10.00.

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по телефону 8 (351) 263-50-02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на вывоз мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью