2018-09-17T14:19:38+03:00
Общество

Квитанции за капремонт в Челябинске придут отдельно от начислений за свет

Региональный оператор расторг партнерский договор с компанией «Челябэнергосбыт»
Лидия ПЕСКОВА
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С августа на одну квитанцию станет больше.С августа на одну квитанцию станет больше.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Начиная с 1 июля, компания «Челябэнергосбыт» утратила статус гарантирующего поставщика электроэнергии для населения. Теперь квитанции за свет нам приходят от «МРСК Урала». А с августа 2018 года счета за капремонт тначнут рассылать на отдельных квитанциях, сообщает пресс-служба областной Госжилинспекции.

— С августа 2018 года функцию по расчету взносов на капремонт жителям Челябинской области возобновляет региональный оператор капитального ремонта. Ранее такую услугу ведомству оказывал ПАО «Челябэнергосбыт», — уточняют в пресс-службе.

При этом в базе данных регионального оператора сохранена вся история начислений по каждому собственнику. Учет платежей ведется по объекту недвижимости, получатель платежа — региональный оператор — не изменился, денежные средства будут зачислены за то жилое помещение, за которое и вносился платеж.

Консультации по начислениям за капремонт в «Челябэнергосбыте» больше не дают. Региональный оператор ведет прием граждан по адресу: г. Челябинск, ул. Образцова, д.7/1 (вход с торца). Также можно задать вопросы по телефону: 8(351) 240-10-03.

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