2018-09-17T13:26:38+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области встретился с руководителем администрации Путина

Борис Дубровский и Антон Вайно обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
Ольга АНТОНОВА
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Во время рабочей поездки в Москву губернатор Борис Дубровский провел встречу с руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно.

Глава региона Борис Дубровский доложил руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайно о текущем статусе подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, с детализацией по каждому из объектов. В ходе встречи были также затронуты темы социально-экономического развития Челябинской области.

Напомним, к саммитам ШОС и БРИКС Челябинск должен кардинально преобразится. Помимо новых общественных пространств (Конгресс-холл на ул. Труда, набережная у здания филармонии, общественно-деловой центр за цирком), в городе должен появиться новый терминал аэропорта и взлетно-посадочная полоса, мы ждем масштабное озеление, на маршруты должен выйти экологически безвредный общественный транспорт.

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