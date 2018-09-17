Тело достали из карьера в Челябинске
В воскресенье 16 сентября компания отдыхающих на одном из карьеров в Металлургическом районе заприметила бесхозные вещи. Сумка, одежда были аккуратно сложены на берегу. Но их хозяин все никак не возвращался. Тогда люди позвонили в службу спасения.
На место приехала бригада водолазов. Решили прочесать карьер.
— Обследовав 600 «квадратов» акватории нашли тело. Труп был на глубине девяти метров, — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
Сейчас гибелью мужчины занимаются правоохранители. Установили его личность, ему 42 года. Рассматривают разные версии, среди которых не только криминальные, но и суицид.
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