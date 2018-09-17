В Челябинской области заработала «горячая линия» по гриппу

17 Сент. 16:31 2018-09-17T16:35:12+03:00

Жители смогут узнать, где и как сделать прививку, а также как защитить себя от болезни

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Специалисты говорят, грипп должен нагрянуть в Челябинск в канун новогодних каникул или сразу после них. Чтобы не заразиться и не слечь к празднику, нужно привиться заранее. Иммунитет после вакцинации формируется месяц, поэтому ставить прививку следует осенью, лучше уже сейчас.

Для тех, кто хочет привиться, но знает, где и как, Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа.

— Жители могут проконсультировать по вопросам подготовки к предстоящей эпидемии и мерам по предотвращению заболевания гриппом, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Консультацию можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни по общему телефону: 8(351) 263-43-66. А также в своем районе и городе (номера в таблице ниже).

Телефоны «горячей линии» по районам и городам. Фото: Роспотребнадзор по Челябинской области.

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