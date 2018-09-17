Из-за аварии на котельной с четырьмя пострадавшими в Сатке перенесли начало отопительного сезона
Сегодня, 17 сентября, произошло ЧП в котельной Сатки. По предварительной информации, в коллекторе оторвало заглушку и четверых рабочих ошпарило кипятком. Один отделался легкими ожогами и травмами, а троих положили в больницу.
— Все трое в состоянии средней степени тяжести. Женщину с ожогами 20 % поверхности тела транспортировали в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей тоже планируют перевести в областной центр, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь минздрава Челябинской области Мария Хворостова.
Еще один пострадавший остается в больнице Сатки, у него сломано ребро, многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас в ЧП разбираются полиция и следственный комитет.
— Проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СУ СК России по Челябинской области.
Некоторые дома в городе остались без горячей воды на несколько часов. В четыре часа воду дали. Из-за аварии в городе пришлось перенести отопительный сезон, который планировали начать сегодня.
— Начало отопительного сезона перенесено на несколько дней, ориентировочно, на среду, 19 сентября, — рассказали в местной администрации.
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