2018-09-17T18:08:16+03:00
Происшествия

Из-за аварии на котельной с четырьмя пострадавшими в Сатке перенесли начало отопительного сезона

Когда появится тепло в домах и что известно о ЧП на данный момент
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Все трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести.Все трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 сентября, произошло ЧП в котельной Сатки. По предварительной информации, в коллекторе оторвало заглушку и четверых рабочих ошпарило кипятком. Один отделался легкими ожогами и травмами, а троих положили в больницу.

— Все трое в состоянии средней степени тяжести. Женщину с ожогами 20 % поверхности тела транспортировали в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей тоже планируют перевести в областной центр, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь минздрава Челябинской области Мария Хворостова.

Еще один пострадавший остается в больнице Сатки, у него сломано ребро, многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас в ЧП разбираются полиция и следственный комитет.

— Проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СУ СК России по Челябинской области.

Некоторые дома в городе остались без горячей воды на несколько часов. В четыре часа воду дали. Из-за аварии в городе пришлось перенести отопительный сезон, который планировали начать сегодня.

— Начало отопительного сезона перенесено на несколько дней, ориентировочно, на среду, 19 сентября, — рассказали в местной администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью