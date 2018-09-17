В Магнитогорске рабочий погиб, упав в ванну с раскаленным железом
ЧП произошло 14 сентября в листопрокатном цеху Магнитогорского металлургического комбината. Молодой оцинковщик очищал ванну с расплавленным цинком, случайно оступился и упал прямо в раскаленный металл. С сильнейшими ожогами его увезли в больницу.
Врачи сутки бились за жизнь парня, но спасти его не удалось. Ему был всего 21 год.
В трагедии сейчас разбираются следователи.
— Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
По словам коллег, оцинковщик проработал на комбинате меньше года.
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