2018-09-17T18:38:42+03:00
Происшествия

В Магнитогорске рабочий погиб, упав в ванну с раскаленным железом

Врачи боролись за его жизнь сутки
Валентина ВАГАНОВА
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Оцинковщик очищал ванну с расплавленным металлом и случайно упал внутрь.Оцинковщик очищал ванну с расплавленным металлом и случайно упал внутрь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП произошло 14 сентября в листопрокатном цеху Магнитогорского металлургического комбината. Молодой оцинковщик очищал ванну с расплавленным цинком, случайно оступился и упал прямо в раскаленный металл. С сильнейшими ожогами его увезли в больницу.

Врачи сутки бились за жизнь парня, но спасти его не удалось. Ему был всего 21 год.

В трагедии сейчас разбираются следователи.

— Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По словам коллег, оцинковщик проработал на комбинате меньше года.

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