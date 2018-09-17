В Копейске директора предприятия по переработке металлов оштрафовали за загрязнение воздуха

17 Сент. 19:54 2018-09-17T19:55:56+03:00

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Прокуратура и Росприроднадзор проверили предприятие ООО «Фенимор Рус» на соблюдение природоохранного законодательства.

Проверка показала, что у организации нет разрешения на выброс вредных веществ, отсутствует паспорт на деятельность по обращению с отходами. Также нет свидетельства о постановке на госучет объектов, негативно воздействующих на окружающую среду. Хотя предприятие серьезно действует на экологию, оно занимается переработкой и продажей лома черных и цветных металлов.

— На директора возбудили три административных дела. Его оштрафовали на общую сумму — 55 тысяч рублей. Также к дисциплинарной ответственности привлекли одного из сотрудников, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура проконтролирует устранения нарушений на предприятии.

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