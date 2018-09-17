Десять тонн за два часа: Челябинская область стала лучшей в стране по скоростному сбору мусора
Всемирный день чистоты, который проходил в субботу, 15 сентября, миллионы россиян отметили участием в «Чистых играх». Это такие командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Акцию поддержали 58 регионов России.
Горожане на скорость собирали на улицах бумажки, пакеты, бутылки и прочие отходы. По итогам команда из Челябинской области оказалась быстрее всех — стала лидером в общем зачете среди регионов, а также заняла первое и второе место среди команд-участников в стране. Победителей наградили Кубком Чистоты.
— За два часа игр было собрано больше 10 тонн мусора. Благодаря раздельному сбору на переработку отправилось 42 кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра стекла, — рассказали в пресс-службе областного министерства экологии.
В Челябинской области в проекте поучаствовали почти тысяча участников.
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