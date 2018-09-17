Десять тонн за два часа: Челябинская область стала лучшей в стране по скоростному сбору мусора

17 Сент. 20:27 2018-09-17T20:38:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Всемирный день чистоты, который проходил в субботу, 15 сентября, миллионы россиян отметили участием в «Чистых играх». Это такие командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Акцию поддержали 58 регионов России.

Горожане на скорость собирали на улицах бумажки, пакеты, бутылки и прочие отходы. По итогам команда из Челябинской области оказалась быстрее всех — стала лидером в общем зачете среди регионов, а также заняла первое и второе место среди команд-участников в стране. Победителей наградили Кубком Чистоты.

— За два часа игр было собрано больше 10 тонн мусора. Благодаря раздельному сбору на переработку отправилось 42 кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра стекла, — рассказали в пресс-службе областного министерства экологии.

В Челябинской области в проекте поучаствовали почти тысяча участников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.