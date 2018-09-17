Проиграли по всем статьям: «Йокерит» разгромил «Трактор» со счетом 8:0

17 Сент. 21:07 2018-09-17T21:36:56+03:00

В своей новейшей истории «Трактор» еще не проигрывал период со счетом 0:5… Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В первом периоде команды, похоже, разминались. Похоже «Йокерит» хорошо разогрелся, если вчистую переиграл «Трактор» во втором отрезке матча. Хозяева взвинтили такие скорости, плели такие комбинации, что «медведи» оказались фактически в роли статистов. Похоже, челябинцы были не готовы остановить «финскую машину». За одну 20-минутку пять безответных шайб влетело в ворота черно-белых. В своей новейшей истории «Трактор» еще не проигрывал период со счетом 0:5…

В заключительном отрезке матча в ворота гостей влетело еще две безответные шайбы.

До сегодняшнего дня в семи матчах чемпионата КХЛ «Трактор» только один раз смог выиграть у «Йокерита». И в очередной игре челябинцы опять ушли с площадки побежденными.

19 сентября в Москве «Трактор» сыграет со «Спартаком», 21-го — с «Сочи». А 24 сентября новая домашняя серия и первая игра с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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