Голый и с ножом: мужчина держит в страхе целый поселок в Челябинской области

18 Сент. 04:20 2018-09-18T04:20:54+03:00

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Уже около 10 лет эксгибиционист из поселка Горняк пугает детей и взрослых своими выходками. Соседи устали терпеть...

— С нами проживает местная «знаменитость» — дядечка, который любит показывать свои «причиндалы». Вчера он уже разгуливал с ножом. Измазал краской весь дом. Держит в страхе наших бабушек. Может поднять руку на женщин и пожилых людей. У него в квартире нашли очень много фотографий с чужими детьми! Его опекун не проживает с ним и не оказывает должного ухода. Идем в наш поселковый пункт полиции писать заявления. Они нужны от каждого человека, кто когда-либо видел его «проделки». Давайте позаботимся о наших детях и родителях! — написала жительница Горняка Оксана Карпова в соцсети.

Откликнулись многие. Люди рассказали в комментариях, что мужчина зазывал к себе домой местных девочек и бегал по поселку голым с мусорным ведром. А на днях он устроил «шоу» в трамвае Копейска. Очевидцы его выходок неоднократно вызывали полицию. Но в тюрьму за такое не посадят, а местную больницу для душевнобольных, говорят, закрыли.

Местные жители хотят добиться, чтобы эксгибиционист проживал со своим опекуном, который следил бы за сего поведением. Или чтобы его оформили в специализированный интернат.

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