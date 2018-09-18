2018-09-18T06:03:53+03:00
Общество

Южноуральцам мешают спать собаки и петухи

Люди делятся в соцсетях советами, как договориться с животными и их хозяевами
Ирина КАРЕЛИНА
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Соседский петух мешает спать: что делать?!Соседский петух мешает спать: что делать?!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Крик души опубликовали на днях в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»:

— Посоветуйте, что делать. Живу в частном секторе, и соседский петух не дает спать своим кукареканьем! Ни ночью, ни днем. Даже современные окна не помогают! — анонимно написал местный житель.

Многие посмеялись: мол, в тюрьму птичку за то, что нарушает режим тишины. Однако, люди с подобными проблемами поняли друг друга.

— Всем смешно. Но поверьте, это совсем не весело, когда соседская собака лает просто бесконечно. Так и с петухом. Вы знаете, как они громко орут? Я знаю. Спать точно невозможно, если это кукареканье не прекращается, а у вас окна на курятник выходят. Поговорите с соседями, может они его «заменят». У наших соседей собака так лаяла. Ребенок по ночам просыпался. Разговор не принес результата. Обратились к участковому. Уж не знаю, как он повлиял на соседей или на их собаку. Она жива-здорова, но ночью теперь молчит! — поделилась опытом Вероника Кадырова.

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