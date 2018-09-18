Больницу Катав-Ивановска тряхнуло на 11 млн рублей: чиновники подсчитали ущерб от недавнего землетрясения
Ремонт больницы в Катав-Ивановске, которая больше всего пострадала при землетрясении 5 сентября, начнут в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
По предварительным оценкам, ущерб, полученный больницей во время разгула природной стихии, составляет 11 млн рублей.
— Повреждения есть, но они некритичные. Губернатором принято решение капитально отремонтировать районную больницу, чтобы привести ее в нормативное состояние, — говорит вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин.
При этом здание собираются ремонтировать без закрытия на ремонт. Врачи продолжат свою работу.
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