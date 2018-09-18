В Челябинской области собран первый миллион тонн зерна

18 Сент. 05:25 2018-09-18T05:25:39+03:00

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Экватор пройден: хлеборобы Челябинской области собрали больше половины урожая зерновых — 1,1 млн т зерна. Об этом губернатору Борису Дубровскому на аппаратном совещании доложил его заместитель Сергей Сушков.

Сейчас обмолочено 56 % площади зерновых и зернобобовых культур. За сутки обмолочена 91 тыс г. Урожайность — 14 центнеров с гектара

— Важно сохранить темп работ и завершить кампанию до конца первой декады октября. Для этого надо использовать каждый погожий день и ресурсы, которые есть сегодня у наших аграриев. Стратегическая задача — обеспечить собственную продовольственную безопасность, а также предоставить нашим производителям сырье для кормов в необходимом количестве»,- подчеркнул Борис Дубровский.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Сушков, ежесуточная выработка в этом году превышает прошлогоднюю. Это стало возможным благодаря вовремя направленным ресурсам на поддержку сельского хозяйства: на обновление техники, на закупку топлива.

— 700 тыс, нужные для обеспечения хлебом жителей области, заложены в закромах. 300 тыс т нужны на семена. Остальное — это фураж, зерно, которое является основой для питания сельскохозяйственных животных. Без малого три недели нужны аграриям, чтобы собрать до конца то, что выросло в этом году. Виды на урожай неплохие. Идет уборка овощей и картофеля. По ним урожайность выше, чем в прошлом году, — сказал Сушков.