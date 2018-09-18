2018-09-18T05:57:18+03:00
Общество

Челябинская область готова к зиме: отопительный сезон стартовал

О том, с чем мы встретим отопительный сезон, губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Сергей Шаль
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская область меняет старые убыточные котельные на современные, газовые.Челябинская область меняет старые убыточные котельные на современные, газовые.Фото: Елена КРАЙНЕВА
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По решению губернатора Бориса Дубровского на подготовку к зиме из областного бюджета выделено 350 млн рублей, еще 867,8 млн рублей составляют средства местных бюджетов и предприятий ЖКХ.

— В регионе готова материально-техническая база для безопасного прохождения отопительного периода. Остаются тонкие настройки, необходимо в ближайшее время их завершить. Прошу на особый контроль взять территории, где были сорваны сроки вхождения в осенне-зимний период в прошлом году. Ответственность за подачу тепла в дома южноуральцев несут лично главы территорий. Также все территории должны быть готовы в ближайшее время подать тепло в социальные учреждения, — подчеркнул Борис Дубровский.

— В этом году по поручению губернатора подготовка к зиме ведется с использованием проектного метода, создан проектный офис и паспорта проектов. Это новый опыт, но он сказался положительно на подготовке. Динамика у нас лучше, чем в прошлом году. 98% всего оборудования готово к отопительному сезону, — проинформировал замгубернатора Сергей Шаль.

782 из 815 котельных, отапливающих дома, школы, детсады, поликлиники готовы и уже начинают работу. К подаче тепла подготовлено более 99 % жилых домов, оснащенных централизованным отоплением — это более 81 млн квадратных метров жилья.

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