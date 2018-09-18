В Челябинской области профессиональные театры покажут класс

18 Сент. 05:36 2018-09-18T05:56:12+03:00

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Фестиваль пройдет в Челябинске, Сатке, Миассе и Златоусте. За десять дней профессиональные театры региона будут творить настоящее искусство, радовать зрителей своими постановками.

Постановки предназначены для взрослой аудитории (12+).

Смотру-конкурсу уже 29 лет. За последние три года, по инициативе губернатора Бориса Дубровского, он стал выездным. Из Челябинска спектакли «пошли» в города области. Например, в прошлом году «Сцена» прошла в Верхнем Уфалее, Кыштыме и Каслях. А в нынешнем году переместился на восток Южного Урала. Теперь смотр-конкурс дает возможность зрителям Челябинской области увидеть все ведущие театры и премьерные спектакли последних лет.

Каждый театр в рамках конкурсной программы представит зрителю и жюри по одному спектаклю, созданному в сезонах 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 гг. Участники будут бороться за победы в следующих номинациях:

— Гран-при «Лучший спектакль»;

— «Лучшая работа режиссера»;

— «Лучшая женская роль»;

— «Лучшая мужская роль»;

— «Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)»;

— «Лучшая работа сценографа (художника)»;

— «Лучшее музыкальное оформление спектакля».