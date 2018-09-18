В Челябинской области пострадавшую от землетрясения больницу не будут закрывать из-за ремонта

18 Сент. 05:51 2018-09-18T05:52:01+03:00

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Решение о капитальном ремонте здания больницы в Катав-Ивановске принял губернатор Борис Дубровский. Корпус пострадал во время подземных толчков 5 сентября. Ни разу да 40 лет эксплуатации капитального ремонта здания не было. Ремонт будет идти этапами, без закрытия больницы.

Напомним, сразу после подземных толчков губернатор выехал на место, чтобы лично увидеть ситуацию и встретиться с жителями города. Тогда же Борис Дубровский побывал в пострадавшем здании районной больницы.

Специалисты выполнили поручение губернатора, данное им на месте, оценили ущерб зданию – около 11 млн руб.

- Катав-Ивановская больница обслуживает 30 тыс человек. Нам нужно оперативно сработать (не в ущерб качеству) – полностью модернизировать здание медучреждения. При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медицинскому учреждению, – подчеркнул Борис Дубровский.

Ремонт начнется в будущем году.

- Сегодня, с учетом заключения комиссии, учреждение работает в штатном режиме и оказывает все виды медицинской помощи, за исключением хирургической. Пациенты этого профиля маршрутизируются в ближайшую медицинскую организацию – медсанчасть Усть-Катава. Для улучшения транспортной доступности из Челябинска направлены дополнительно два автомобиля скорой медицинской помощи, – пояснил министр здравоохранения области Сергей Приколотин.