В Челябинской области два бизнесмена повздорили из-за семечек

18 Сент. 06:01 2018-09-18T06:02:24+03:00

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Производитель семечек из Челябинска неожиданно обнаружил, что конкурент из Миасса продает свою продукцию в фальсифицированных пакетах. Они фактически идентичны его упаковке: и оформление, и название марки, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

— В антимонопольную службу обратилась челябинская компания «Русский орех», которая выпускает семечки под одноименным брендом с 2002 года. В жалобе представители фирмы указали, что ООО «Инвест Трейд» с 2017 года продает семечки в такой же упаковке и под тем же названием, — уточняют в пресс-службе.

В отношении производителя из Миасса возбудили дело. Его рассмотрение назначено на конец октября.

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