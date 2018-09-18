Челябинская область стала лучшей в стране по скоростному сбору мусора в рамках Чистых игр

18 Сент. 06:10 2018-09-18T06:10:22+03:00

Тысяча участников собрала почти 10 тысяч кубометров мусора. Фото: pravmin74.ru

Решение об участии региона в масштабном экопроекте принял губернатор Борис Дубровский

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15 сентября, во Всемирный день чистоты, на борьбу с мусором вышли миллионы людей. В России акция проходила в 58 областях страны.

Челябинская область стала лидером в общем зачете среди регионов России, а также заняла первое и второе место среди команд-участников.

На Южном Урале в проекте участвовала тысяча человек. За два часа игр было собрано более 10 тонн мусора. Благодаря раздельному сбору на переработку отправилось 42 м3 пластика, 22 м3 металла и 33 м3 стекла.

— Губернатор Борис Дубровский поддержал хорошую инициативу и поручил всему региону проводить субботники с внедрением раздельного сбора мусора, с последующей сдачей перерабатывающим предприятиям, - сказал министр экологии Сергей Лихачев.