Бездомные котята из Магнитогорска зайцем проехались в чужом авто

18 Сент. 06:55 2018-09-18T06:55:20+03:00

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Ночи на Южном Урале похолодали. Живность, что обитает на улице, ищет места потеплее. Жители Магнитогорска обнаружили за обшивкой сиденья котят и рассказали о своей находке в социальных сетях.

— Вчера вечером выходим из машины, а из салона — мяуканье. Все перерыли и нашли за обшивкой сиденья котят. Как они только туда залезли? И как теперь в машину садиться? Вдруг еще гости пожалуют! — пишет Юлия Цапалина.

По словам женщины, тайные пассажиры прокатились в салоне с Левого берега реки Урал на Правый.

— У нас недавно так сутки кошка каталась. Сначала думали: показалось, — делится Раиля Гашнева-Сапаева. — Уехали в лес. На обратной дороге — опять мяуканье. И только утром нашли за решеткой радиатора кошку.

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