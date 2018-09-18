Челябинский диспансер рассказывает подросткам о превратностях секса по интернету

18 Сент. 07:52 2018-09-18T07:52:24+03:00

И в любви иногда нужна осторожность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На базе областного кожно-венерологического диспансера №3 открыт первый подростковый кабинет для профилактики и лечения инфекций, передающихся половым путем. Его доктора ведут личный прием, а также общаются с молодыми пациентами через социальные сети и по телефону, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

— В подростковом кабинете можно получить полную информацию по контрацепции, по профилактике нежелательной беременности. А также поговорить с докторами, как правильно выстроить отношения с любимым человеком, как выстоять в трудной жизненной ситуации. Причем, каждый подросток может рассчитывать на доверительную продолжительную беседу, — замечают в пресс-службе.

В кабинет можно прийти самостоятельно или с родными. Обследование и лечение проводится бесплатно.

Подростковый кабинет профилактики и лечения ИППП находится в Челябинске на Комсомольском проспекте, 66а. Его телефон: (351) 798-95-41. Доктора также создали свое сообщество в социальных сетях.

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